Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед опроверг информацию об уходе нападающего Криштиану Роналду, а также выразил поддержку главному тренеру Андреа Пирло.
«У Роналду контракт до 30 июня 2022 года, он остается. Я считаю Криштиану неприкасаемым. А Пирло был и будет тренером «Ювентуса» – заявляю со стопроцентной уверенностью. Когда мы нанимали его, мы знали, что возникнут трудности. Хотели добиться большего, не смогли, но трудности просматривались.
Мы очень спокойны и находимся на нужном пути. И будем продолжать идти по нему. У Пирло есть все, чтобы стать отличным тренером», – цитирует Недведа BBC.
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- Самым вероятным вариантом продолжения карьеры для 36-летнего португальца называют «Реал», за который он выступал в 2009-2018 годах.
- Криш перешел в «Ювентус» летом 2018-го за 100 млн евро.
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