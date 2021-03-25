Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед опроверг информацию об уходе нападающего Криштиану Роналду, а также выразил поддержку главному тренеру Андреа Пирло.

«У Роналду контракт до 30 июня 2022 года, он остается. Я считаю Криштиану неприкасаемым. А Пирло был и будет тренером «Ювентуса» – заявляю со стопроцентной уверенностью. Когда мы нанимали его, мы знали, что возникнут трудности. Хотели добиться большего, не смогли, но трудности просматривались.

Мы очень спокойны и находимся на нужном пути. И будем продолжать идти по нему. У Пирло есть все, чтобы стать отличным тренером», – цитирует Недведа BBC

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Самым вероятным вариантом продолжения карьеры для 36-летнего португальца называют «Реал», за который он выступал в 2009-2018 годах.

Криш перешел в «Ювентус» летом 2018-го за 100 млн евро.

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