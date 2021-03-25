Полузащитник молодежной команды «Лацио» Даниэль Герини, которому только 21 марта исполнилось 19 лет, разбился в ДТП. Двух ровесников, находившихся с ним в автомобиле, доставили в больницу в тяжелом состоянии после столкновения Smart, в котором ехал игрок, и Mercedes.

Автомобили врезались лоб в лоб, за рулем Mercedes сидел 68-летний мужчина. Авария случилась в Риме вечером 24 марта. Полиция расследует трагедии, сообщает La Gazzetta dello Sport

Агентом Герини был бывший игрок «Милана» Лука Антонини, который оставил послание в инстаграме.

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«Я встревожен, в отчаянии, не могу поверить, у меня нет слов. Даниэль... Я хотел бы рассказать о тебе все, но у меня нет сил. Твой талант известен всем, как и твои нежность и чувствительность, о которых мало кто знал. Твоя мечта была моей мечтой, Даниэль. Ты – гордость мамы Микелы и папы Данило, и моя тоже. Для меня было честью быть выбранным тобой и иметь возможность узнать твою жизнь. Для мамы, папы и Алессио я всегда буду рядом. Лети высоко, как орел... Я всегда буду хранить тебя в своем сердце. Я тебя люблю», – написал Антонини.

Даниэль Герини стал футболистом «Лацио» в январе 2021-го. Он перешел из «Торино» и сыграл за молодежную команду римлян 10 матчей.

Футболист также вызывался в юношеские сборные Италии разных возрастов, за которые в сумме провел 13 встреч.

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