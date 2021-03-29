Португальский агент Паулу Барбоза поделился мнением о будущем Криштиану Роналду. В интервью Eurosport.ru он заявил, что видит капитана сборной Португалии в ближайшее время в Англии.

«Не думаю, что сейчас [вернется в «Спортинг»]. Это нереально. Понятно, что его период пребывания в Италии стал неудачным. Команда так и не выиграла Лигу чемпионов. Полагаю, он вернется в Англию. «Манчестер Юнайтед» с удовольствием его подпишет. Не думаю, что «Реал» захочет его возвращения, во Франции экономический кризис, в Китае уже нет тех денег. Так что Англия – идеальный вариант. Может быть, через несколько лет он и вернется в «Спортинг». Хотя не уверен, что он захочет играть в 38-39 лет», – считает Барбоза.

Роналду начинал взрослую карьеру в «Спортинге» и выступал за клуб с 2002 по 2003 год.

В этом сезоне на счету Криша 30 голов и 4 ассиста в 34 матчах за «Ювентус».

«Бьянконери» занимают 3-е место в Серии А, оставая от «Интера» на 10 очков. Клуб вылетел из ЛЧ, но вышел в финал Кубка Италии.

ЧМ. Квалификация. Европа В отборе ЧМ до сих пор не используют ВАР. Почему? ДЕНЬ НАЗАД

ЧМ. Квалификация. Европа Судья извинился за незасчитанный гол Роналду ВЧЕРА В 07:49