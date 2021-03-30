Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин продемонстрировал знания итальянского языка для клубного канала флорентийцев. Российский футболист также рассказал о самочувствии после травмы.

«Ciao, buongiorno, bene (привет, доброе утро, хорошо – прим. Eurosport). Я рад возвращению к тренировкам. Теперь с нетерпением жду возможности выйти в официальном матче и помочь команде. Мне пришлось побывать в Риме и пройти ряд процедур в клинике. Нужно проделать еще некоторую работу. Очень жду момента, когда смогу снова помогать своим партнерам на поле. Grazie. Forza Viola! (спасибо. Вперед, «Виола»! – прим. Eurosport)», – сказал Кокорин.

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«Фиорентина» уволила Чезаре Пранделли с поста главного тренера команды, а на его место пригласила Джузеппе Якини.

Александр Кокорин провел в «Фиорентине» три матча, не отличившись результативными действиями. Он также получил одну желтую карточку.

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