Игроки «Ювентуса» Пауло Дибала, Уэстон Маккенни и Артур закатили вечеринку на 20 человек и тем самым нарушили антиковидный протокол. За это футболистов могут отстранить от работы с командой.

Вечеринка проходила на вилле американца. В Италии действует общенациональный комендантский час с 22:00 до 5:00 и подобные мероприятия находятся под запретом. Офицеры полиции прибыли в дом Маккенни после звонка соседей около 23:30. Каждый участник вечеринки был оштрафован на 400 евро, «Ювентус» дополнительно оштрафует своих игроков.

Однако, по информации La Stampa , последствия для туринского трио могут быть куда более серьезными. Руководство «Юве» в ярости от поведения игроков и хочет отстранить футболистов от работы с командой. Если это случится, Дибала, Маккенни и Артур пропустят дерби с «Торино», которое состоится 3 апреля.

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Впрочем, Артур все равно бы не сыграл против «Торино» из-за травмы. А вот Дибала мог вернуться в заявку «Юве» впервые за два месяца – недавно аргентинец восстановился от повреждения.

«Ювентус» вылетел из Лиги чемпионов после поражения от «Порту» в 1/8 финала.

В Серии А туринцы идут на третьем месте и отстают от миланского «Интера» на 10 очков.

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