Главный тренер «Фиорентины» Джузеппе Якини рассказал о состоянии российского нападающего Александра Кокорина, который пока не тренируется в общей группе.
«Я поговорил с Кокориным. Он занимается с физиотерапевтом, чтобы решить проблему, которая не позволяла ему тренироваться с командой», – цитирует Якини Fiorentina.it.
  • 30-летний Кокорин восстанавливается после травмы бедра.
  • Форвард перешел в «Фиорентину» в январе и провел три матча, не отличившись результативными действиями. Он также получил одну желтую карточку.
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