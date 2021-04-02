Опубликовано 02/04/2021 в 11:16 GMT | Обновлено 02/04/2021 в 11:16 GMT

Главный тренер «Фиорентины» Джузеппе Якини рассказал о состоянии российского нападающего Александра Кокорина, который пока не тренируется в общей группе.

«Я поговорил с Кокориным. Он занимается с физиотерапевтом, чтобы решить проблему, которая не позволяла ему тренироваться с командой», – цитирует Якини Fiorentina.it

30-летний Кокорин восстанавливается после травмы бедра.

Форвард перешел в «Фиорентину» в январе и провел три матча, не отличившись результативными действиями. Он также получил одну желтую карточку.

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