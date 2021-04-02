Главный тренер «Фиорентины» Джузеппе Якини рассказал о состоянии российского нападающего Александра Кокорина, который пока не тренируется в общей группе.
«Я поговорил с Кокориным. Он занимается с физиотерапевтом, чтобы решить проблему, которая не позволяла ему тренироваться с командой», – цитирует Якини Fiorentina.it.
- 30-летний Кокорин восстанавливается после травмы бедра.
- Форвард перешел в «Фиорентину» в январе и провел три матча, не отличившись результативными действиями. Он также получил одну желтую карточку.
Чемпионат Италии
Кокорин показал прогресс в итальянском языке
Чемпионат Италии
«Фиорентина» назвала нового коуча. Он прокачает Кокорина
Чемпионат Италии
«Фиорентина» уволила Пранделли. При нем Кокорин сыграл 3 матча