Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду поддержал полузащитника «Барселоны» Ансу Фати, который испытывает серьезные проблемы со здоровьем. 18-летний футболист порвал мениск в ноябре 2020 года. Фати не помогли две операции и может потребоваться третья, из-за которой он рискует пропустить остаток сезона-2020/21.

Роналду репостнул к себе в сторис видео из инстаграма Фати, на котором игрок «Барсы» выполняет восстановительные упражнения. Экс-футболист «Реала» написал: «Вперед, Ансу! Ты скоро вернешься! Не останавливайся!»

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В сезоне-2020/21 Фати забил пять мячей и сделал четыре ассиста в 10 матчах.

На счету Криша – 30 голов и 4 ассиста в 34 матчах за «Ювентус» в этом сезоне.

ЧМ. Квалификация. Европа 11 из 14 последних мячей Роналду забил Андорре, Люксембургу и Литве 30/03/2021 В 21:18