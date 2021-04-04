Нападающий «Специи» Даниэле Верде отличился красивым мячом в ворота «Лацио». Матч 29-го тура Серии А завершился победой римлян, но гол Верде стал самым ярким моментом.

24-летний нападающий забил в падении через себя на 73-й минуте, сравняв счет. Верде вонзил мяч прямо в девятку после подачи Эммануля Гьяси.

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«Лацио» победил со счетом 2:1. В составе римлян по мячу забили Мануэль Лаццари и Фелипе Кайседо.

«Специя» идет на 16-м месте с отрывом в 7 очков от зоны вылета.

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