Нападающий «Специи» Даниэле Верде отличился красивым мячом в ворота «Лацио». Матч 29-го тура Серии А завершился победой римлян, но гол Верде стал самым ярким моментом.
24-летний нападающий забил в падении через себя на 73-й минуте, сравняв счет. Верде вонзил мяч прямо в девятку после подачи Эммануля Гьяси.
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- «Лацио» победил со счетом 2:1. В составе римлян по мячу забили Мануэль Лаццари и Фелипе Кайседо.
- «Специя» идет на 16-м месте с отрывом в 7 очков от зоны вылета.
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