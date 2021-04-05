Опубликовано 05/04/2021 в 18:18 GMT | Обновлено 05/04/2021 в 18:19 GMT

Руководство «Ювентуса» отправит в отставку главного тренера Андреа Пирло, если туринцы проиграют «Наполи» в перенесенном матче 3-го тура чемпионата Италии.

Помощник Пирло Игор Тудор может стать исполняющим обязанности главного тренера до конца сезона, даже если приглашение Массимилиано Аллегри все еще интересует руководство, сообщает Corriere della Sera

Андреа Пирло возглавил «Ювентус» в августе спустя 10 дней после того, как был назначен на первую тренерскую работу в молодежке туринского клуба.

Матч «Ювентус» – «Наполи» перенесли в октябре после того, как два игрока неаполитанцев заразились ковидом.

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