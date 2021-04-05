Руководство «Ювентуса» отправит в отставку главного тренера Андреа Пирло, если туринцы проиграют «Наполи» в перенесенном матче 3-го тура чемпионата Италии.
Помощник Пирло Игор Тудор может стать исполняющим обязанности главного тренера до конца сезона, даже если приглашение Массимилиано Аллегри все еще интересует руководство, сообщает Corriere della Sera.
- Андреа Пирло возглавил «Ювентус» в августе спустя 10 дней после того, как был назначен на первую тренерскую работу в молодежке туринского клуба.
- Матч «Ювентус» – «Наполи» перенесли в октябре после того, как два игрока неаполитанцев заразились ковидом.
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