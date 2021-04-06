Нападающего «Милана» Златана Ибрагимовича раскритиковали на родине в Швеции – сообщается, что в 2011 году он убил в Южной Африке льва редкого вида, а потом забрал с собой его череп и шкуру.
Лев официально занесен в Красную книгу как уязвимый вид, но в Южной Африке охота на них разрешена при наличии необходимых бумаг. Expressen пишет, что перед использованием на охоте лев, которого затем застрелил Ибрагимович, провел год в вольере. Всего 82 человека из Швеции пытались привезти в страну добытые на охоте трофеи.
Златан и его представители отказались от комментариев. Шведы критикуют звезду футбола за то, что тот убил беззащитное животное.
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- Лев – один из неофициальных символов Ибры, изображение льва набито у него на спине в виде татуировки.
- В Швеции популярна охота на оленей и лосей.
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