Популярный итальянский сайт Calciomercato опубликовал статью под названием «Что случилось с Кокориным? «Русский Балотелли» стал проигрышной ставкой с трехлетним контрактом».

«Александр – типичный футболист, сочетающий в себе гениальность и безрассудство. Он способен показывать фантастические вещи на поле и при этом делать необъяснимые глупости за его пределами», – считает автор материала.

Журналисты убеждены, что в первые два месяца после трансфера ставка «фиалок» на Кокорина не сработала. «Предполагалось, что Кокорин принесет «Фиорентине» пользу, но пока он, скорее, является проблемой», – резюмирует Calciomercato

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