Популярный итальянский сайт Calciomercato опубликовал статью под названием «Что случилось с Кокориным? «Русский Балотелли» стал проигрышной ставкой с трехлетним контрактом».
«Александр – типичный футболист, сочетающий в себе гениальность и безрассудство. Он способен показывать фантастические вещи на поле и при этом делать необъяснимые глупости за его пределами», – считает автор материала.
Журналисты убеждены, что в первые два месяца после трансфера ставка «фиалок» на Кокорина не сработала. «Предполагалось, что Кокорин принесет «Фиорентине» пользу, но пока он, скорее, является проблемой», – резюмирует Calciomercato.
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- Кокорин перешел в «Фиорентину» 27 января из «Спартака».
- Сумма сделки составила 4,5 млн евро.
- 30-летний форвард подписал соглашение до 2024 года.
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