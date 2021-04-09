Российский нападающий итальянской «Фиорентины» Александр Кокорин пропустит еще минимум два матча Серии А – с «Аталантой» 11 апреля и с «Сассуоло» 17-го.
Футболист до сих пор не восстановился от травмы прямой мышцы бедра, сообщил «СЭ».
- Кокорин дебютировал за «Фиорентину» 5 февраля и с тех пор отыграл за клуб 79 минут в трех матчах.
- За это время Александр не отметился результативными действиями.
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