Опубликовано 09/04/2021 в 18:07 GMT | Обновлено 09/04/2021 в 18:08 GMT

Российский нападающий итальянской «Фиорентины» Александр Кокорин пропустит еще минимум два матча Серии А – с «Аталантой» 11 апреля и с «Сассуоло» 17-го.

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Кокорин дебютировал за «Фиорентину» 5 февраля и с тех пор отыграл за клуб 79 минут в трех матчах.

За это время Александр не отметился результативными действиями.

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