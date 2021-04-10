Агент Деннис Лахтер рассказал о планах «Аталанты» продать Алексея Миранчука.

«Общаюсь с руководством «Аталанты». Миранчука будут продавать, он клубу не нужен. Решение принято. В это лето? Можно продавать сегодня, а продать через год – был бы спрос, что называется.

Знаком с историей Миранчуков с их первых шагов в футболе, знаю их первого тренера – Александра Воронкова. Он всегда говорил, что Антон сильнее по характеру и талантливее. Но сегодня получилось так, как получилось. Эти ребята всегда играли в тепличных условиях, потому что во всех семинских командах одна концепция: есть те, кто таскает рояль, и есть креативщики, фантазеры, которых освобождали от тяжелой работы. После попадания в другую реальность им становится очень тяжело», – приводит слова Лахтера «Матч ТВ»

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Итальянские медиа сообщают, что «Аталанта» заинтересована в трансфере вингера «Рубина» Хвичи Кварацхелии.

В нынешнем сезоне Алексей Миранчук провел 24 матча во всех турнирах за «Аталанту», забил 5 мячей и сделал 1 ассист.

Следующий матч клуб из Бергамо проведет 11 апреля против «Фиорентины».

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