Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович был удален в игре 30-го тура Серии А против «Пармы».

На 60-й минуте швед высказал претензии арбитру Фабио Мареске после фола на Хакане Чалханоглу. Кажется, спич форварда содержал пару крепких выражений – за свои слова Златан получил прямую красную карточку. Удаление стало для Ибры восьмым в чемпионатах топ-5 и первым в Серии А с февраля 2012 года.

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Главный тренер «Милано» Стефано Пьоли прокомментировал удаление шведа:

«Я разговаривал с Ибрагимовичем, он обменялся репликами с судьей, но не проявил к нему неуважения и не оскорбил. Последние слова Златана Мареске были: «Значит, тебя не интересует то, что я говорю?», – сказал Пьоли после матча.

Несмотря на удаление Ибрагимовича, «Милан» победил «Парму» – 3:1. Забили Ребич, Кесси и Леау.

До удаления Златан успел отметиться ассистом в голе Ребича. У 39-летнего шведа 17 очков (15 мячей и 2 голевых паса) в 17 матчах Серии А.

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