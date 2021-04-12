Златан лежал пластом возле бассейна на клубной базе «Ювентуса» и жадно глотал воздух. Хуже он чувствовал себя лишь однажды – когда в 12 лет подхватил менингит и больше недели находился в полуобморочном состоянии в больнице. По заданию тренера туринцев Фабио Капелло физиотерапевт загонял нападающего в воде до черных мух в глазах, чтобы повысить его выносливость.

«Вокруг доносились какие-то звуки, а я валялся там и не реагировал. Не мог пошевелить ни одной конечностью. В какой-то момент мне приспичило отлить, но я понимал, что не дойду до туалета. Пришлось справить нужду в дырочку рядом с бассейном – чувствовал себя жалким, но не придумал ничего другого», – Ибрагимович описал эпизод в автобиографии.

Превратить тощего технаря в совершенную боевую машину Капелло посоветовал агент футболиста Мино Райола. В «Аяксе» швед весил всего 78 кг при росте 195 см, а для борьбы с фактурными итальянскими защитниками нужны мускулы. Райола называл Златана дохляком, тот в ответ дразнил агента пухляшом, но вместе они шли к одной цели – обрести превосходство над конкурентами на поле. На второй сезон в «Юве» Златан раскачался до 95 кг и доминировал в Серии А.

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Златан Ибрагимович, Павел Недвед и их агент Мино Райола Фото: Imago

Райола оказывает огромное влияние и совершенствует Ибру с момента их знакомства. В тот день, в апреле 2002 года, Златан примчал на встречу в дорогой ресторан на Porsche Turbo с золотыми часами на руке и в кожаной куртке, а Мино плюхнулся за стол в растянутой футболке Nike и потертых джинсах. «Привет. Что за вид у тебя такой пафосный? – фыркнул Мино и достал из сумки распечатку. – Смотри. Вьери – 27 матчей, 24 гола. Индзаги – 25 матчей, 20 голов. Tpeзеге – 24 матча, 20 голов. И в конце – Златан Ибрагимович – 25 матчей, 5 голов. Ты по-прежнему считаешь себя крутым?»

Забавный Толстяк, как Златан ласково называет агента, посоветовал футболисту продать дорогую тачку, снять с себя все побрякушки, убрать понты и тренироваться с утроенной силой. Через пять минут после переговоров Ибра отдал Райоле ключи от дорогущего автомобиля и сказал: «Хочу, чтобы ты был моим агентом». Златан мгновенно почувствовал связь с этим человеком – таким же харизматичным, волевым и напористым, как и он сам.

Шведу было с чем сравнивать: до Мино он сотрудничал с двумя агентами, и оба ему, мягко говоря, не зашли. Сначала его дела вел спортивный директор «Мальмё» Хассе Борг, которого он считал другом. Управляющий помог молодому нападающему с жильем, ездил с ним на рыбалку и барбекю. Златан почувствовал неладное при подписании первого профессионального контракта – его отец возмутился отсутствию пункта о вознаграждении в 10% от суммы трансфера Ибры в другой клуб. Хассе изменился в лице и холодно отрезал: «Так не пойдет».

Юный Златан Ибрагимович в игре за «Мальмё» Фото: Imago

Папа Златана разбил стакан об стену и заявил, что если Борг не примет условие, то они подыщут другой клуб. Боссу «Мальмё» пришлось согласиться, но главное было впереди. Спустя два года Хассе представлял интересы Ибрагимовича на переговорах с «Аяксом» и убедил его подписать контракт: «Парень, в Амстердаме ты будешь получать в четыре раза больше, чем у нас!» Трансфер в 7,8 млн евро стал рекордным в истории «Мальмё», в то время как получивший в «Аяксе» легендарную девятку Златан стал самым низкооплачиваемым игроком команды. Прозрение пришло к молодому форварду только спустя полгода.

Футболист понял, что без толкового агента его снова надуют, и с помощью друга вышел на Андерса Карлссона, работавшего в агентстве IMG в Стокгольме. Парень оказался профи и заставил «Мальмё» выплатить Ибре причитавшиеся 10% от сделки. Казалось, это был тот человек, которого Златан искал, но в человеческом плане мужчины так и не сблизились. Андерса не интересовал футбол, он мог говорить только о делах – процентах, комиссиях, налоговых отчислениях. Игрок-победитель нуждался в близком по духу воине, способном не только хорошо считать, но и вдохновлять.

Встреча с Райолой все изменила – теперь Златан пахал, а Мино работал над его продвижением. Они созванивались после каждой игры, вместе тусили и однажды разбились на новенькой Lamborghini агента – их спасли невысокая скорость и подушки безопасности.

Мино потрясающе мотивирует шведа. «Ты играл дерьмово, даже не спорь! Да, ты сделал дубль, но при этом запорол еще пять моментов. Запомни: ты – дерьмо!» – орал он в трубку. От таких слов у Златана шел пар из ушей, он умирал на тренировках, а еще нанял диетолога, чтобы держать организм в тонусе.

Ибра унаследовал от отца способность добиться результата. В детстве папа купил кровать в IKEA, а когда выяснилось, что за доставку нужно платить отдельно (денег на это не хватило), взвалил ее на плечи и пер до дома 2 км. Похожий случай произошел со Златаном в расцвете карьеры. Вместе с сыном Максимилианом они играли во дворе маминого дома и мячом пробили изгородь. В магазине Ибре сказали, что отдельной секции нет, поэтому он купил целую, но она не влезла в машину. Тогда звезда футбола несколько километров нес ее до дома под аплодисменты жителей родного Русенгорда.

Райола обладает таким же упорством в переговорах и вцепляется в работодателей мертвой хваткой. При подписании контракта с «Ювентусом» Мино заявил, что не хватает еще одного пункта – автомобиля Ferrari Enzo для Златана в качестве подъемных. Руководители «Юве» обомлели, ведь таких машин изготовили всего 399, и на каждую стояла огромная очередь из вип-персон. И Ибра заполучил этот автомобиль! «Для меня он стал воплощением мечты и гордости. Символом успеха, если отдаешься своему делу на 120%. Когда что-то не получается, я вспоминаю, что я такой же совершенный, как этот автомобиль, и не позволяю себе раскисать», – признался Златан.

Голод – еще один фактор, на котором часто играл Райола. В детстве Златан постоянно чувствовал резь в желудке из-за недоедания. Поэтому у него есть пунктик – холодильник всегда должен быть забит продуктами. Мино узнал об этом и несколько раз перед играми Ибры за «Аякс» пробирался в квартиру парня и вытаскивал все съестное. Это дико бесило и в то же время мотивировало нападающего.

Златан тонко чувствует настроение Мино и проникается его идеями. Особенно он гордится их играми разумов во время периода в «Барселоне». Гвардиола боготворил Месси и, когда аргентинец заявил о желании играть в центре, без раздумий пожертвовал Ибрагимовичем – не ставил шведа в состав даже, если тот на тренировках клепал по 100 мячей. Тогда швед и Мино придумали план. Златан пошел к президенту Жозепу Бартомеу и заявил, что готов уйти из «Барсы», но только в «Реал». Райола тем временем подогревал слух – утверждал, что встретился с Моуринью.

Разумеется, продажа одного из самых дорогостоящих игроков в истории клуба (69,5 млн евро) главному конкуренту не входила в планы президента, но и оставить Златана в команде он не мог. В итоге Ибрагимовича продали в «Милан» всего за 24 млн евро, и это помогло ему выбить жирный контракт.

Златан Ибрагимович, Хосеп Гвардиола и Жозе Моуринью Фото: Imago

В октябре Златану исполнится уже 40, но мотивация Мино, их общая склонность к авантюрам, умение следить за собой и жажда адреналина позволяют Ибре по-прежнему оставаться голодным до побед. Если подростком любимым занятием Златана было красть велосипеды, то сегодня адреналином его накачивает поддержка близких и брошенный вызов времени. И пока что он справляется. Ведь побеждать гораздо легче, когда знаешь, что рядом близкий друг.

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