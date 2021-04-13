Бывший полузащитник «Ювентуса» Массимо Мауро, за карьеру поигравший с такими звездами, как Зико, Мишель Платини и Диего Марадона, заявил, что туринскому клубу и Криштиану Роналду лучше расстаться:

– Роналду никогда не был лидером, где бы он ни играл, и никогда им не будет. Это бизнес, и для него важнее его собственные доходы. Так обстоят дела, а не так, будто бы он сначала был лидером уровня Марадоны, а теперь просто изменился.

Криштиану не делает лучше своих одноклубников, он хочет, чтобы одноклубники пасовали ему, а он забивал. Великий индивидуалист, но не командный игрок.

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– Но 97 голов за три неполных сезона. Этого мало?

– На персональном уровне он справляется отлично, всегда забивает. Мы не можем сказать, что он не оправдал ожиданий. И он гигант в области маркетинга. Однако, с точки зрения спортивных результатов, «Ювентус» с ним не стал лучше в прошлые сезоны, а в Лиге чемпионов стал даже хуже. Поэтому обеим сторонам лучше пойти разными дорогами: Роналду может начать новый этап карьеры где-то еще, а «Ювентус» избавится от огромной финансовой помехи, – сказал Мауро в интервью La Gazzetta dello Sport

Роналду пришел в «Ювентус» в 2018 году. С ним «бьянконери» один раз дошли до четвертьфинала и дважды вылетели в 1/8 финала от «Аякса», «Лиона» и «Порту».

Мауро выиграл по одному скудетто с «Ювентусом» (1985/86) и «Наполи» (1989/90).

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