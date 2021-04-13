Опубликовано 13/04/2021 в 11:29 GMT | Обновлено 13/04/2021 в 11:29 GMT

Перед уходом из «Ювентуса» в 2019 году Массимилиано Аллегри посоветовал президенту клуба Андреа Аньелли продать Криштиану Роналду. Бывший главный тренер считал, что звездный форвард мешает развитию клуба, хотя на тот момент он отыграл в команде только сезон.

Об этом 13 апреля сообщила газета сообщает La Repubblica, на которую ссылается Football Italia

«Избавься от Роналду. Он мешает развитию команды и клуба», – сказал тогда Аллегри.

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С момента ухода из «Юве» Аллегри находится без работы. Под его руководством туринская команда пять раз стала чемпионом Италии и дважды дошла до финала Лиги чемпионов.

Нынешний сезон – первый за 9 лет, когда «Юве, скорее всего, не станет чемпионом. Команда за 8 туров до конца отстает от «Интера» на 12 очков.

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