Перед уходом из «Ювентуса» в 2019 году Массимилиано Аллегри посоветовал президенту клуба Андреа Аньелли продать Криштиану Роналду. Бывший главный тренер считал, что звездный форвард мешает развитию клуба, хотя на тот момент он отыграл в команде только сезон.
Об этом 13 апреля сообщила газета сообщает La Repubblica, на которую ссылается Football Italia.
«Избавься от Роналду. Он мешает развитию команды и клуба», – сказал тогда Аллегри.
Чемпионат Италии
Экс-игрок «Юве»: «Роналду не был лидером ни в одном клубе»
- С момента ухода из «Юве» Аллегри находится без работы. Под его руководством туринская команда пять раз стала чемпионом Италии и дважды дошла до финала Лиги чемпионов.
- Нынешний сезон – первый за 9 лет, когда «Юве, скорее всего, не станет чемпионом. Команда за 8 туров до конца отстает от «Интера» на 12 очков.
Маура раскритиковал Роналду за отсутствие лидерских качеств
Читай самые горячие спортивные новости в телеграм-канале Eurosport
Читай самые горячие спортивные новости в телеграм-канале Eurosport
Футбол
«МЮ» победил Моуринью, Роналду не забил в Италии
Чемпионат Испании
Месси не забивает в Класико после ухода Роналду из «Реала»