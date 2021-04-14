Лидер «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду может вернуться в АПЛ и подписаться с «Манчестер Юнайтед» будущим летом.
По данным итальянских источников, в частности Calciomercato со ссылкой на Sport Witness, Криш хочет покинуть Турин из-за нереализованных целей – он приходил в «Ювентус», чтобы выиграть ЛЧ, однако за три года лучшим достижением клуба стал четвертьфинал в сезоне-2018/19.
Возвращение в АПЛ будет удобно не только Роналду, но и «МЮ» с «Ювентусом», которые могут включить в сделку Поля Погба. «Бьянконери» по-прежнему интересны услуги француза.
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Также появились слухи, что еще одним претендентом за Криштиану стал «ПСЖ». По данным AS, парижане попробуют заполучить нападающего в ближайшие месяцы. При этом «Ювентус» попросит клуб об обмене – отправить в Италию Мауро Икарди и Мойзе Кина.
- На счету Криштиану 77 голов в 91 матче за «Ювентус», также он увеличил свой бомбардирский рекорд в ЛЧ до 134 мячей.
- В Италии Роналду по два раза выиграл чемпионат и Кубок страны.
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