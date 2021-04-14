Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович может быть отстранен от футбола за нарушение правил ФИФА.

Как сообщает Sportbladet , еще в 2018 году Ибра стал совладельцем букмекерской компании Bethard через свою компанию Unknown AB. Компании принадлежит 10% акций Gameday Group PLC – единственного акционера Bethard.

Кодекс этики ФИФА и дисциплинарные правила УЕФА запрещают игрокам, имеющим финансовые мотивы в букмекерских компаниях, участвовать в соревнованиях под эгидой этих организаций. Златан нарушил это правило, когда вернулся в сборную Швеции и принял участие в отборочных матчах к ЧМ-2022. А также сыграл за «Милан» в Лиге Европы.

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Согласно правилам ФИФА, Ибрагимовичу грозит штраф на сумму до 100 тысяч евро и отстранение от футбольной деятельности на срок до трех лет.

В сезоне-2020/21 у 39-летнего шведа 17 очков (15 мячей и 2 голевых паса) в 17 матчах Серии А.

В таблице бомбардиров Ибрагимович идет пятым, уступая Сими (16) Муриэлю (18), Лукаку (21) и Роналду (25).

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