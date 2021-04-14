Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин живет в бывшем доме Габриэля Батистуты.
Во Флоренции российскому игроку достался особняк с большим садом между Площадью Микеланджело и «Гранд Отель Вилла Кора». Как сообщает Firenzeviola, в этом доме во время выступлений за «Фиорентину» проживал легендарный аргентинский форвард Габриэль Батистута. Дом долгое время оставался закрытым из-за различных ремонтных работ, но перед Кокориным распахнул свои двери в лучшем виде.
  • Кокорин дебютировал за «Фиорентину» 5 февраля и с тех пор отыграл за клуб 79 минут в трех матчах. За это время форвард не отметился результативными действиями.
  • В последний раз Александр выходил на поле 3 марта в матче против «Ромы».
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