Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин живет в бывшем доме Габриэля Батистуты.
Во Флоренции российскому игроку достался особняк с большим садом между Площадью Микеланджело и «Гранд Отель Вилла Кора». Как сообщает Firenzeviola, в этом доме во время выступлений за «Фиорентину» проживал легендарный аргентинский форвард Габриэль Батистута. Дом долгое время оставался закрытым из-за различных ремонтных работ, но перед Кокориным распахнул свои двери в лучшем виде.
- Кокорин дебютировал за «Фиорентину» 5 февраля и с тех пор отыграл за клуб 79 минут в трех матчах. За это время форвард не отметился результативными действиями.
- В последний раз Александр выходил на поле 3 марта в матче против «Ромы».
Футбол
Русские в Европе: Головин – игрок матча, Черышев ужасно вернулся
Чемпионат Италии
«Русский Балотелли». Calciomercato раскритиковал Кокорина
Чемпионат Италии
Новый тренер «Фиорентины» рассказал о состоянии Кокорина