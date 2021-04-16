Невеста нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду Джорджина Родригес снимается в реалити-шоу. Сериал получит название «Джорджина» и будет доступен на Netflix.

«Это реалити-шоу будет глубоким и эмоциональным портретом женщины, скрывающимся за фотографиями, рассказами и громкими заголовками – ее повседневная жизнь, ее материнство, ее взлеты и падения», – сообщается в описании сериала. В инстаграме девушка написала, что очень взволнована проектом.

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Джорджина встречается португальцем с 2016 года. Она подарила ему дочь Алану Мартину в 2017-м.

Также у Роналду есть трое детей от суррогатных матерей.

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