Раздевалка «Аталанты» напоминает ночной клуб – внутри всегда слышен смех и заводная музыка. Главный весельчак и диджей Луис Муриэль ставит треки собственного сочинения и качает одноклубников. Лучше всего настроение колумбийца ловит украинский полузащитник Руслан Малиновский. Воспитывавшийся в семье работников житомирской филармонии игрок легко может затянуть как «Червону руту», так и зачитать модный рэпчик.

За полтора года в «Аталанте» Мали полностью освоился – недавно ультрас угостили его булочками и метровой салями, которыми он поделился с командой. Такая обстановка помогла украинцу поймать вдохновение и стать одним из лучших не только в команде, но и в Серии А.

Руслан Малиновский Фото: Getty Images

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Бергамаски выиграли 8 из 9 последних матчей чемпионата Италии, а Малиновский в этот отрезок забил 2 мяча и напилил 5 ассистов. Украинец занимает первое место в турнире по среднему числу предголевых передач за 90 минут. В начале апреля Руслан повторил достижение Луиша Фигу 2007 года – португалец стал последним иностранцем в Серии А, отметившимся двумя ассистами в двух матчах подряд. Руслан так хорош, что фанаты «Аталанты» признали его лучшим игроком марта. Итальянский прорыв полузащитника связан также с рождением дочери Оливии – ей и жене Роксане он посвящает голы.

За последний год трансферная стоимость украинского распасовщика и исполнителя стандартов подскочила с 11 млн евро до 21. Выше среди выступающих в Италии полузащитников котируются только Хакан Чалханоглу («Милан», 35 млн), Кристиан Эриксен («Интер», 35), Николо Дзаньоло («Рома», 45) и Луис Альберто («Лацио», 50).

Тренер Гасперини нисколько не жалеет о расставании с отказывавшимся отрабатывать в обороне капитаном Папу Гомесом и выдвижении на его позицию Малиновского. Футбол «Аталанты» базируется на сумасшедшем прессинге, и если Руслан уступает аргентинцу в изобретательности, то компенсирует это самоотдачей, ассистами и голами. Дополнительный шанс украинцу дал выпавший на долгий период из-за депрессии Иличич – Мали оказался хорош на обоих позициях и придал атакующей игре команды большую вариативность.

«Гасперини обладает менталитетом победителя, всегда желает показывать агрессивный атакующий футбол с контролем мяча – мне это близко. Подготовка отличается от той, что была в Бельгии и Украине. По сути, тренировка – как игра. Иногда матч даже легче. В конце занятия – обязательная беговая работа на 20 минут. Ноги уже не чувствуешь, а нужно бежать. Функционально очень прибавляешь после таких тренировок. Огромное внимание уделяют тренировкам на силу, на взрыв», – признается Руслан.

Переезд в Италию превратил полузащитника в фитнес-монстра – Малиновский так раскачался, что в нем уже и не узнать выступавшего за луганскую «Зарю» субтильного парнишку. Сумасшедшие нагрузки имеют и обратную сторону – у полузащитника образовалась пупочная грыжа, и воспаление удалось снять только после ухода на карантин.

«Было так больно, что не мог даже ходить. В последний раз переживал похожее в 2016 году, когда порвал связки колена», – сокрушается Руслан. Тогда он травмировался на ровном месте в матче за «Генк» и пропустил первый крупный турнир в карьере – Евро-2016. Игрок восстанавливался долгих 8 месяцев, но бельгийцы нисколько не сомневались и даже в таком состоянии выкупили его контракт у «Шахтера» за 2 млн евро. «Именно травма помогла мне заиграть в Европе. Будь я здоров, «Шахтер» запросил бы такие деньги, которые «Генк» не потянул», – уверен Руслан.

Руслан Малиновский удачно заменил в «Аталанте» Папу Гомеса Фото: Getty Images

«Генк» не прогадал – в 2019-м украинец помог команде стать чемпионом Бельгии с показателями 13+11 и перешел в «Аталанту» за 13,6 млн евро. Заиграть в Италии тяжело любому игроку, а Руслану было сложно еще и потому, что Гасперини не выражал в нем заинтересованности. Напротив, относился скептически к переходу. Трансфер Малиновского – полностью инициатива спортивного директора Джованни Сартори.

Гасперини пришлось искать полузащитнику место на поле – он даже заказывал у специализированного агентства индивидуальную аналитику по игре Руслана. Тренеру советовали использовать его глубже, но он не послушал и постепенно прокачал Руслану атакующие функции. Для этого понадобилось время, но сейчас очевидно – Гасперини не зря ждал. Украинец не обладает магией Гомеса и Иличича, но его продуктивность на дистанции гораздо выше.

Ценность универсального полузащитника значительно повышает его мощнейший скилл – потрясающий удар с дальней дистанции. Для Мали, словно Стефена Карри, не имеет большой разницы, с какого расстояния бить. В сезоне-2019/20 Руслан положил 6 мячей из-за пределов штрафной среди игроков топ-5 – больше только у Лионеля Месси (9). В среднем украинец стреляет по воротам с дистанции 3,8 раза за игру, и это лучший показатель в Европе.

Мали очень болезненно и долго переживал из-за отсутствия шанса в родном «Шахтере», который ему так и не предоставил помешанный на бразильцах Мирча Луческу. Но сегодня он относится к этому так же спокойно, как и к сложному периоду восстановления после операции на крестах. Именно эти трудности сделали из него одного из самых креативных и востребованных полузащитников Серии А.

Руслан доказал, что при правильном подходе и вере в свои силы можно покорить любую вершину. Его путь – хороший пример для пока еще не освоившегося в Италии Алексея Миранчука. Расставанием с Гомесом и выводом на первые роли Малиновского тренер «Аталанты» подтвердил, что на первом месте для него профессионализм и универсальность игроков. Значит, у Алексея точно будет шанс – нужно им воспользоваться.

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