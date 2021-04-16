Главный тренер «Фиорентины» Джузеппе Якини рассказал, на какой стадии восстановления находится российский футболист Александр Кокорин.
«Мы работаем над разными вещами, чтобы привести игроков в их лучшую форму. Некоторые футболисты травмированы, Кокорин, например, работает индивидуально», – приводит слова Якини официальный сайт «Фиорентины».
- Из-за травмы Кокорин пропустил пять матчей Серии А.
- В следующем туре «Фиорентина» проведет матч против «Сассуоло» на выезде, встреча состоится 17 апреля.
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