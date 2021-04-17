Вооруженные грабители проникли в дом защитника «Ромы» Криса Смоллинга.

Трое преступников ворвались в дом Смоллинга в ночь с 15 на 16 апреля. Футболист в это время находился внутри вместе с женой и двухлетним сыном. Грабители угрожали Смоллингу оружием и заставили его открыть сейф, после чего забрали часы Rolex, ювелирные изделия и другие драгоценности.

Около пяти часов утра жена Смоллинга вызвала полицию, которая начала расследование данного инцидента, сообщает La Gazzetta dello Sport

Чемпионат Италии «Кого вы называете расистами?» Corriere dello Sport оправдывается за оскорбительный заголовок 06/12/2019 В 09:51

В октябре 2020 года подверглась ограблению вилла главного тренера «Ромы» Пауло Фонсеки. Воры забрали ценные вещи на сумму до 100 000 евро.

48-летнего португальца и его семьи в это время не было дома.

Из-за травмы колена Смоллинг не принимал участие в матче Лиги Европы между «Ромой» и «Аяксом».

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