Защитник «Порту» и сборной Португалии Пепе хотел бы, чтобы капитан национальной команды Криштиану Роналду, выступающий за «Ювентус», перешел в один из португальских клубов.
«Для португальской лиги возвращение Криша было бы красивым моментом. Я бы хотел, чтобы он вернулся в Португалию. Но он счастлив в Турине, у него остался год по контракту, и он представляет Португалию за рубежом. Люди его критикуют, но не знают, сколько усилий нужно, чтобы забивать более 30 мячей за сезон. То, что он делает – это круто», – цитирует 38-летнего Пепе Forza Italian Football.
- Роналду начинал карьеру в лиссабонском «Спортинге».
- Его действующий контракт с «Юве» истекает в июне 2022 года.
Чемпионат Италии
Netflix снимает реалити-шоу о повседневной жизни Джорджины
Чемпионат Италии
«МЮ» и «ПСЖ» – главные кандидаты на подписание Роналду
Чемпионат Италии
«Избавься от Роналду». Аллегри еще в 2019-м предостерег «Ювентус»