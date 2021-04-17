Защитник «Порту» и сборной Португалии Пепе хотел бы, чтобы капитан национальной команды Криштиану Роналду, выступающий за «Ювентус», перешел в один из португальских клубов.

«Для португальской лиги возвращение Криша было бы красивым моментом. Я бы хотел, чтобы он вернулся в Португалию. Но он счастлив в Турине, у него остался год по контракту, и он представляет Португалию за рубежом. Люди его критикуют, но не знают, сколько усилий нужно, чтобы забивать более 30 мячей за сезон. То, что он делает – это круто», – цитирует 38-летнего Пепе Forza Italian Football

Роналду начинал карьеру в лиссабонском «Спортинге».

Его действующий контракт с «Юве» истекает в июне 2022 года.

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