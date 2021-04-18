В новом выпуске шоу «Точка xG» речь зашла о туринском этапе карьеры Криштиану Роналду.
Португальца покупали в «Ювентус» за 117 миллионов, чтобы наконец выиграть Лигу чемпионов, но ничего не вышло. За 3 года «бьянконери» вылетали из главного евротурнира от «Аякса», «Лиона» и «Порту».
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В этом выпуске обсудили:
  • можно ли считать трансфер Криша в Турин провальным;
  • почему португалец очень похож на Лионеля Месси;
  • нужно ли Пересу возвращать Роналду в «Реал»;
  • перспективы Криштиану в ближайшие сезоны;
  • многое другое.
Экс-игрок «Юве»: «Роналду не был лидером ни в одном клубе»
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