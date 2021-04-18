В новом выпуске шоу «Точка xG» речь зашла о туринском этапе карьеры Криштиану Роналду.

Португальца покупали в «Ювентус» за 117 миллионов, чтобы наконец выиграть Лигу чемпионов, но ничего не вышло. За 3 года «бьянконери» вылетали из главного евротурнира от «Аякса», «Лиона» и «Порту».

Чемпионат Италии Пепе: «Хочу, чтобы Роналду вернулся в чемпионат Португалии» ВЧЕРА В 07:55

В этом выпуске обсудили:

можно ли считать трансфер Криша в Турин провальным;

почему португалец очень похож на Лионеля Месси;

нужно ли Пересу возвращать Роналду в «Реал»;

перспективы Криштиану в ближайшие сезоны;

многое другое.

Чемпионат Италии Netflix снимает реалити-шоу о повседневной жизни Джорджины 16/04/2021 В 04:32