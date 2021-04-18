В новом выпуске шоу «Точка xG» речь зашла о туринском этапе карьеры Криштиану Роналду.
Португальца покупали в «Ювентус» за 117 миллионов, чтобы наконец выиграть Лигу чемпионов, но ничего не вышло. За 3 года «бьянконери» вылетали из главного евротурнира от «Аякса», «Лиона» и «Порту».
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В этом выпуске обсудили:
- можно ли считать трансфер Криша в Турин провальным;
- почему португалец очень похож на Лионеля Месси;
- нужно ли Пересу возвращать Роналду в «Реал»;
- перспективы Криштиану в ближайшие сезоны;
- многое другое.
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