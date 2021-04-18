В матче 31-го тура чемпионата Италии «Аталанта» обыграла «Ювентус» со счетом 1:0. Победный мяч забил полузащитник Руслан Малиновский.

Украинец отличился на 87-й минуте. Сначала он выполнил точный штрафной удар, но Войцех Шченсны отразил мяч и перевел его на угловой. После розыгрыша Малиновский получил передачу от Йосипа Иличича и пробил из-за пределов штрафной. Серия рикошетов, и мяч залетел в ворота.

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Благодаря победе «Аталанта» обошла «Ювентус» в турнирной таблице Серии А. Бергамцы набрали 64 очка, они идут на третьем месте, у «Юве» 62 балла, команда занимает четвертую строчку.

Алексей Миранчук провел весь матч на скамейке запасных.

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