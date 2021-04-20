Эксперта Sky Sports Italia Стефано Де Грандиса обвинили в расизме после двух неосторожных реплик о Ромелу Лукаку с разницей в несколько секунд.

Когда на экране появилось изображение нападающего «Интера», Стефано Де Грандис назвал Лукаку «тем загорелым джентльменом рядом с вами», а спустя всего несколько мгновений – «черным парнем из «Интера».

Чемпионат Англии «Сити» хочет Лукаку. «Интер» отдаст бельгийца за €120 млн 05/04/2021 В 16:49

В твиттере тут же поднялась волна возмущения – многие призывают уволить Де Грандиса за «неуместные и постыдные комментарии». Пока ни эксперт, ни Sky Sports Italia никак не прокомментировали ситуацию и приносили никаких извинений.

В 2019 году другой итальянский эксперт, Лучано Пассирани, был уволен после того, как сказал, что «единственный способ остановить Лукаку – сказать ему: «Вот 10 бананов, которые можно съесть».

TopCalcio24, на котором работал Пассирани, немедленно отстранил его от работы.

Чемпионат Испании «Реал» видит в Лукаку альтернативу Мбаппе и Холанну 28/03/2021 В 12:55