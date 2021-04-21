Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли заявил, что проект Суперлиги не закрывается окончательно.
«Между нашими клубами заключен кровный договор, у проекта Суперлиги 100% шансов на успех, и мы идем дальше. Мы поддерживаем открытый диалог с федерациями, ФИФА и УЕФА. То, что мы делаем, совершенно законно. Мы пользуемся свободой, предусмотренной Договором ЕС. Это открытая лига, потому что есть пять мест, а Суперлига решает самую большую проблему в отрасли, а именно отсутствие стабильности. Пора действовать», – приводит слова итальянца La Repubblica.
- Ранее появилось официальное заявление, в котором сказано, что Суперлига приостановлена, чтобы пересмотреть шаги по изменению формата проекта.
- О создании Суперлиги 12 крупнейшими клубами Англии, Италии и Испании было объявлено в ночь на 19 апреля, а уже вечером 20-го проект потерпел крах.
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