Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли объявил, что проект не будет реализован после выхода из него шести клубов английской Премьер-лиги.
На вопрос, может ли проект все еще реализоваться после выхода клубов АПЛ, Аньелли сказал для Sky Sports: «Откровенно говоря, нет, очевидно, что это не так».
- Ранее Аньелли заявил, что проект Суперлиги не закрывается окончательно.
- Также появилось официальное заявление, в котором сказано, что Суперлига приостановлена, чтобы пересмотреть шаги по изменению формата проекта.
- О создании Суперлиги 12 крупнейшими клубами Англии, Италии и Испании было объявлено в ночь на 19 апреля, а уже вечером 20-го проект потерпел крах.
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