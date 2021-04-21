Опубликовано 21/04/2021 в 10:11 GMT | Обновлено 21/04/2021 в 10:17 GMT

Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли объявил, что проект не будет реализован после выхода из него шести клубов английской Премьер-лиги.

На вопрос, может ли проект все еще реализоваться после выхода клубов АПЛ, Аньелли сказал для Sky Sports : «Откровенно говоря, нет, очевидно, что это не так».

Ранее Аньелли заявил, что проект Суперлиги не закрывается окончательно.

Также появилось официальное заявление, в котором сказано, что Суперлига приостановлена, чтобы пересмотреть шаги по изменению формата проекта.

О создании Суперлиги 12 крупнейшими клубами Англии, Италии и Испании было объявлено в ночь на 19 апреля, а уже вечером 20-го проект потерпел крах.

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