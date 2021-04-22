События последних дней в футболе можно взять за основу киносценария, печатного романа или театрального представления. На коротком промежутке сконцентрировалось столько насыщенных эмоциями новостей, что отдельные сюжетные линии просто тонули в общей массе, хотя сами по себе были очень яркими и заслуживали внимания.

Одно из таких – стремительное саморазоблачение Андреа Аньелли. За несколько часов итальянец сложил полномочия члена Исполнительного комитета УЕФА и сдал пост президента Ассоциации европейских клубов (ECA), чтобы присоединиться к Флорентино Пересу во главе Суперлиги.

Графити с Андреа Аньелли Фото: Getty Images

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Кто вообще такой Аньелли и почему ему доверили руководящий пост в организации, представляющей интересы команд со всего континента? И как так вышло, что Андреа предал эти интересы и решился на реформу, которая довела бы разрыв между богатыми и остальными до предела?

«Ювентус» находится под управлением семьи Аньелли почти 100 лет – круглая дата придется на 2023 год. Андреа вырос в клубе – на кадрах с матчей «старой синьоры» из 90-х можно увидеть, как сын экс-президента клуба Умберто Аньелли тусуется возле футболистов команды. Он вырос на футболе и с детства воспринимал себя частью иерархии, тесно связанной с историей «Юве».

Андреа занял президентский пост в родном клубе в 2010-м. За четыре года до этого случился тот самый скандал, в результате которого туринцы в единственный раз в истории вылетели из высшего дивизиона. Из команды ушли Златан Ибрагимович, Лилиан Тюрам, обладатель «Золотого мяча» Фабио Каннаваро, Патрик Виейра и Джанлука Дзамбротта. Бренд «бьянконери» перенес серьезный удар, а пропуск Лиги чемпионов в четырех сезонах из шести серьезно ударил по финансам.

Разрыв между «Ювентусом» и его континентальными соперниками увеличился до неприличных масштабов, но Аньелли успешно его нивелировал – титул Серии А неизменно оказывался в Турине ежегодно с 2012-го. Выручка команды выросла под его руководством вдвое, но все равно составляет только половину от того, что генерирует, например, «Барселона» – туринцы не рассчитывают на крупные телевизионные контракты или государственную поддержку, поэтому Андреа вынужденно стал новатором.

Итальянец решился на обновление имиджа и облика клуба – смена логотипа, актуализация бренда под интересы более молодого поколения, подписание контракта с одним из самых известных людей в мире, у которого по случаю оказалось пять «Золотых мячей». «Мы должны стать более мейнстримными и попсовыми», – сказал Аньелли на презентации нового лого.

Вряд ли предки функционера, почти столетие хранившие традиции туринского клуба, оценили бы стремление к тотальному обновлению, но последняя выходка Андреа оказалась самой возмутительной из всех – создание Суперлиги стало бы неминуемым началом конца для «Ювентуса», как для футбольной франшизы с богатой историей. Турнир, построенный по принципу североамериканских лиг, предполагает соответствующий имидж: лишенная мотивации из-за невозможности вылететь картонная команда без ярких индивидуальностей, картонные болельщики из-за океана, пополнившие фан-базу из-за громких вывесок каждую неделю. Зато настоящие деньги – горы дорогих бумажек от телетрансляций и спонсоров.

Образ вселенского злодея и футбольного Гринча дополняет манера, в которой Аньелли все обустроил. Итальянец вел двойную игру с Александером Чефериным, годами втираясь к нему в доверие и даже скрепив их отношения подобием родственной связи – глава УЕФА крестил дочь Андреа.

Аньелли пробился в Исполнительный комитет организации в 2015 году – в период, когда Чеферин сменил во главе УЕФА Мишеля Платини. Уже тогда ходили слухи, что итальянец чересчур лоснится к влиятельному покровителю. В 2019-м Александеру даже пришлось прокомментировать сплетни.

До президента УЕФА дошли разговоры, что Аньелли якобы устроил ему поездку на Ferrari – он отметил, что ни разу в жизни не садился в суперкар. Рассказывали, что Андреа регулярно катает приятеля на частном самолете – по словам Александера, они никогда не летали вместе даже коммерческими рейсами. Сплетничали и о мотивах Аньелли, выбравшего Чеферина крестным отцом для своей дочери – словенец назвал это «честью».

«Футбольные слухи настолько нелогичны и глупы. Сегодня Аньелли имеет вес и может повлиять на все благодаря нашей дружбе. На следующий день это «ПСЖ», потому что они покупают наши права. На третий день мы помогаем только «Реалу», поэтому они четыре раза выходили в финал Лиги чемпионов», – иронизировал функционер в 2019-м. Теперь Чеферину явно не до смеха – Аньелли цинично кинул его ради турнира, на котором смог бы заработать больше, чем с УЕФА.

«Я был адвокатом по уголовным делам 24 года, но никогда не видел таких людей. Аньелли, наверное, самое большое разочарование. Я не хочу углубляться в личные дела, но факт в том, что я никогда не видел человека, который лгал бы так много и так настойчиво, как он. Это было невероятно.

В жизни всегда полезно узнать, кто есть кто. И теперь весь мир знает, что они единодушно поддержали наши реформы в пятницу, хотя у нас за спиной уже подписали соглашение», – сокрушался Чеферин после предательства друга. 16-го апреля Андреа одобрил предложения по реформе еврокубков, 17-го заверил Александера, что разговоры о Суперлиге – это всего лишь слухи, а к вечеру 18-го уже объявил о создании нового турнира и выходе из исполкома УЕФА.

Андреа наплевал на имидж, который семейство Аньелли формировало почти 100 лет, и чуть не превратил «Ювентус» в пластилиновый гранд с витрины, нужный для бездушного выкачивания денег из широкой аудитории. Параллельно итальянец втерся в доверие к влиятельному функционеру, получил все возможные блага от дружбы с ним, а в удобный момент цинично бросил и попытался стать новой силой на его месте – к счастью для «старой синьоры» и мирового футбола, на этот раз добро победило.

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