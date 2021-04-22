Опубликовано 22/04/2021 в 19:46 GMT | Обновлено 22/04/2021 в 19:46 GMT

«Милан» объявил о подписании контракта с нападающим Златаном Ибрагимовичем.

Соглашение с 39-летним шведом истекало в конце сезона-2020/21. Его продлили еще на один год – до июня 2022 года.

В сезоне-2020/21 у 39-летнего шведа 17 очков (15 мячей и 2 голевых паса) в 17 матчах Серии А.

В таблице бомбардиров Ибрагимович идет седьмым и отстает от лидирующего Роналду на 10 голов.

Чемпионат Италии Златана могут отстранить от футбола за нарушение правил ФИФА 14/04/2021 В 17:12

Чемпионат Италии Златана сделал Райола. Помог победить время и сиять в 40 12/04/2021 В 08:04