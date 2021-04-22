«Милан» объявил о подписании контракта с нападающим Златаном Ибрагимовичем.
Соглашение с 39-летним шведом истекало в конце сезона-2020/21. Его продлили еще на один год – до июня 2022 года.
- В сезоне-2020/21 у 39-летнего шведа 17 очков (15 мячей и 2 голевых паса) в 17 матчах Серии А.
- В таблице бомбардиров Ибрагимович идет седьмым и отстает от лидирующего Роналду на 10 голов.
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