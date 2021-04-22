Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский открыл счет в гостевом матче против «Ромы» в рамках 32-го тура Серии А.
На 26-й минуте украинец откликнулся на прострел с левого фланга и, несмотря на давление сразу двух защитников, прошил ворота Лопеса мощным выстрелом с линии вратарской.
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Малиновский набрал сумасшедшую форму – в последних пяти матчах Серии А он забил 3 мяча и сделал 5 ассистов. В прошлом туре украинец отметился победным голом в игре против «Ювентуса». И вот теперь пришла очередь «Ромы».
- В 29 матчах Серии А на счету Малиновского 5 голов и 8 ассистов.
- Это второй сезон украинского полузащитника в «Аталанте».
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