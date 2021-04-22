Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду отреагировал на публикацию пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.
Британец выложил в инстаграм видео и фото с голым торсом и в шортах после тренировки. Криш оценил физическую форму Хэмилтона и написал: «Бро, выглядишь хорошо, но не так, как я». К своему комментарию Роналду добавил несколько смеющихся эмодзи и большой палец вверх.
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- На счету Криша – 25 голов и 3 ассиста в 28 матчах за «Ювентус» в этом сезоне.
- Его действующий контракт с «Юве» истекает в июне 2022 года.
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