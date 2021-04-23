Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло прокомментировал момент матча 32-го тура против «Пармы», когда нападающий туринцев Криштиану Роналду не прыгнул в стенке во время удара. Португалец остался стоять на месте и закрыл лицо руками – мяч пролетел прямо над ним и занырнул в ворота.
«К сожалению, такие вещи случаются. Мы оценим, как поступить в следующих матчах и стоит ли ставить его в стенку», – сказал Пирло в интервью Sky Sport Italia.
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Ранее Криша критиковали за действия в стенке во время ответного матча с «Порту» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Ошибка Роналду стоила «Юве» прохода в четвертьфинал турнира.
- Несмотря на фейл Криша, «Юве» обыграл «Парму» со счетом 3:1. Дублем отметился Алекс Сандро, еще один мяч на счету Де Лигта.
- Туринцы – четвертые в таблице. От лидирующего «Интера» их отделяет 11 очков.
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