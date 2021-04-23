Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду может вернуться в «Манчестер Юнайтед».
35-летнего португальца не устраивают результаты, показанные в сезоне-2020/21 с «Ювентусом». Поэтому он готов уйти из клуба и согласиться на понижение зарплаты, но не менее чем до 20 миллионов евро в год. В «Юве» он получает 31 миллион, пишет La Gazzetta dello Sport.
- Роналду выступал за «МЮ» в 2003-2009 годах. В составе клуба он трижды выиграл АПЛ и стал победителем Лиги чемпионов.
- В сезоне-2020/21 «Ювентус» идет на четвертом месте с 11-очковым отставанием от «Интера». В ЛЧ команда вылетела от «Порту» в 1/8 финала.
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