Узбекистанский нападающий «Дженоа» Элдор Шомуродов отличился в матче 33-го тура чемпионата Италии против «Специи». Форвард забил на 86-й минуте и сделал счет 2:0.
Бывший футболист «Ростова» получил мяч с левого фланга, опередил защитника и перекинул вратаря – мяч попал в дальний верхний угол ворот.
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  • Для Шомуродова этот мяч стал четвертым в 26 играх за «Дженоа» – он не забивал в девяти последних встречах чемпионата.
  • Благодаря победе «Дженоа» поднялся на 13-е место в турнирной таблице Серии А.
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