Полузащитник сборной России Алексей Миранчук забил в матче 33-го тура чемпионата Италии против «Болоньи».
Миранчук вышел на замену на 61-й минуте и отличился уже на 73-й. Йоаким Меле подключился к атаке и получил мяч на левом полуфланге. Датчанин скинул под удар Алексею в штрафной, тот принял мяч и пробил в ближний угол. Вратарь «Болоньи» не выручил, а счет стал 5:0.
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Для Миранчука это третий гол в Серии А и первый с начала марта. В 25-м туре чемпионата 25-летний плеймейкер поразил ворота «Кротоне», тогда бергамаски выиграли со счетом 5:1.
Миранчук не забивал за «Аталанту» на протяжении девяти игр и не выходил на поле в двух предыдущих встречах. Всего у Алексея шесть голов за итальянский клуб в 26 матчах во всех турнирах.
- После победы над «Болоньей» «Аталанта» поднялась на второе место в чемпионате и обошла туринский «Ювентус» на два очка.
- Алексей Миранчук присоединился к «Аталанте» в августе 2020 года из «Локомотива» за 15 миллионов евро.
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