Джанлуиджи Доннарумма и «Милан» никак не могут договориться о новом контракте. Итальянский вратарь не соглашается на предложение «россонери» и потому ведет переговоры с другими клубами, а «Милану» приходится параллельно подыскивать замену Доннарумме, если подписание сорвется.

Контракт Доннаруммы истекает 30 июня 2021-го, уже летом он может отправиться в любой клуб на правах свободного агента. Главный претендент – «Ювентус». «Бьянконери» предлагают 22-летнему вратарю зарплату более 10 млн евро в год, в то время как родной клуб готов заплатить только 8 млн.

Джанлуиджи Доннарумма Фото: Getty Images

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Агента Доннаруммы Мино Райолу не устраивают оба предложения – его интересует сумма в 12 млн евро. Райола уже посетил Турин и поговорил со спортивным директором «Юве» Фабио Паратичи о ситуации с Доннаруммой. Если вратарь не продлит контракт и выйдет на рынок свободных агентов, дать такой оклад Доннарумме будет проще.

Доннарума уже отказал ряду английских клубов, в том числе «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Сообщается, что он хотел бы продолжить карьеру именно в «Милане», но руководство клуба не намерено отсиживаться, и потому вышло на голкипера «Лилля» Майка Меньяна. SPORT1 сообщает, что «Милан» уже заключил сделку на 15 млн евро, а вратарю сборной Франции предоставил долгосрочный контракт.

Майкл Меньян Фото: Getty Images

Эту информацию пока отрицает спортивный директор миланцев Фредерик Массара. Он настаивает, что клуб все еще ведет переговоры с Доннаруммой. «У нас есть полная уверенность в Джиджи, мы надеемся, что придем к соглашению. Меньян? «Милан» пристально следит за игроками всех амплуа на трансферном рынке. Мы по-прежнему пытаемся достичь соглашения с Доннаруммой, надеемся, что так и будет», – приводит слова Массары инсайдер Николо Скира.

Gazzetta dello Sport писала и о других кандидатурах на замену Доннарумме: Хуан Муссо из «Удинезе» и Пьерлуиджи Голлини из «Аталанты». Меньяном же интересуется не только «Милан», но и дортмундская «Боруссия», а потому клубу надо ускорять ход событий, чтобы в итоге не остаться совсем без вратаря, либо не тыкать пальцем в небо: неизвестно, как проявит себя в топ-клубе тот же Муссо: играть в Удине и Милане – не одно и то же.

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