Главного тренера «Ювентуса» Андреа Пирло отправят в отставку, если туринцы проиграют ближайший матч чемпионата Италии «Удинезе».
Руководство клуба разочаровано командой, но только в случае сенсационного поражения в Удине «Ювентус» уволит Пирло. При таких обстоятельствах Андреа сменит его ассистент Игор Тудор, сообщает La Stampa.
- Андреа Пирло возглавил «Ювентус» в августе спустя 10 дней после того, как был назначен на первую тренерскую работу в молодежке туринского клуба.
- Туринцы – четвертые в таблице. От лидирующего «Интера» их отделяет 13 очков.
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