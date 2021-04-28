УЕФА начал дисциплинарное расследование в отношении нападающего «Милана» Златана Ибрагимовича. Организация предполагает, что швед финансово заинтересован в успехе букмекерской компании.

Златан владеет долей в БК Bethard, в марте 2018 года он официально стал владельцем фирмы через собственную компанию Unknown AB.

«В соответствии со статьей 31 (4) Дисциплинарного регламента УЕФА, был назначен инспектор по этике и дисциплине для проведения дисциплинарного расследования в отношении потенциального нарушения Златаном Ибрагимовичем в связи с предполагаемым финансовым интересом к букмекерской компании», – говорится в заявлении УЕФА.

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