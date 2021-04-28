Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло будет уволен со своего поста в конце сезона – вместо него туринцы намерены пригласить Массимилиано Аллегри.
Как утверждает SportMediaset, от отставки Пирло не спасет даже завоевание Кубка Италии и попадание в Лигу чемпионов по итогам сезона. Руководство клуба приняло окончательное решение и планирует обратиться к тренеру, который выигрывал с «Юве» пять чемпионских титулов подряд – Массимилиано Аллегри. После увольнения в 2019 году Аллегри находился в творческом отпуске.
- Андреа Пирло возглавил «Ювентус» в августе спустя 10 дней после того, как был назначен на первую тренерскую работу в молодежке туринского клуба.
- Туринцы – четвертые в таблице. От лидирующего «Интера» их отделяет 13 очков.
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