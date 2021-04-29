Бывшая модель Кэтрин Майорга, обвинявшая нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду в изнасиловании, потребовала у футболиста денежную компенсацию.
Майорга запросила около 65 миллионов евро в качестве компенсации – об этом сообщает Mirror. Женщина просит треть суммы за боль и страдания в прошлом, треть – за боль и страдания в будущем, еще столько же – в качестве штрафных санкций. Кроме того, она просит оплатить ей судебные издержки и расходы на адвокатов.
- Изнасилование якобы произошло в 2010 году, Майорга утверждает, что Роналду заплатил ей за молчание.
- В июле 2020 года прокуратура не стала предъявлять футболисту обвинения в изнасиловании. Теперь Майорга пытается доказать, что не разобралась в условиях договора о неразглашении.
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