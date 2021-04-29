Мадридский «Атлетико» предложил «Ювентусу» поменяться нападающими. Испанцы хотят отправить в Турин Альваро Морату, а в обмен получить Пауло Дибалу.
«Ювентус» может подписать Морату за 45 млн евро или продлить его аренду еще на год за 10 млн, «Атлетико» предлагает вместо оплаты трансфера поменяться на Дибалу. Переговоры должны начаться в следующем месяце, сообщает Tuttosport.
- В нынешнем сезоне Дибала провел 16 матчей в Серии А, забил три мяча и отдал две передачи.
- Мората за 40 игр в аренде за «Ювентус» отличился 18 голами и 12 ассистами.
Чемпионат Италии
Дибалу и еще 2 игроков «Юве» могут отстранить за вечеринку
Лига чемпионов УЕФА
«Порту» – новый «Лион» для ЛЧ. У «Ювентуса» проблемы
Чемпионат Италии
Кассано: «Дибала обделывается под давлением. Он не звезда»