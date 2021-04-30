В марте «Ювентус» вылетел из Лиги чемпионов, а в апреле стало ясно: впервые за девять лет «синьора» не станет чемпионом Италии. Более того, «Юве» может даже выпасть из четверки – команда Пирло угодила в нехилый замес и рискует остаться позади «Наполи», «Аталанты» и «Милана».

Перед игрой с «Удинезе» итальянские медиа дали инсайд, что в случае поражения Андреа не доработает сезон – его выгонят досрочно. Впрочем, победа на «Фриули» тоже ничего не изменит: Пирло завалил миссию, и уже в мае с ним порвут контракт.

Почему так вышло? На что рассчитывали владельцы? Какие выводы должен сделать сам Пирло? Все ответы – чуть ниже.

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Сарри прав: боссы «Юве» не шарят в футболе

В начале прошлого августа Маурицио Сарри рассуждал так: если «синьора» уступит «Лиону» в ЛЧ и руководство «синьоры» сменит коуча, то сенаторы клуба не разбираются в футболе. «Они выставят себя любителями», – объяснял профессионал в области табачных изделий. Его логика ни на что не повлияла: «Ювентус» выбыл в 1/8 финала, а Маурицио предсказуемо лишился должности.

В тот момент казалось, что менеджеры «Юве» поступили верно, ведь при Сарри команда деградировала. Но назначение Пирло подтвердило два тезиса: во-первых, в правлении клуба правда сидят болваны, а во-вторых, «синьора» элементарно экономила.

По контракту Сарри и его помощникам полагались 17 с лишним миллионов евро, а вариантов уйти от компенсации не было. Тратить кучу денег на статусного коуча тоже не получалось – виновата пандемия. Пришлось искать компромиссную фигуру: и недорогую, и уважаемую, и с проблесками гениальности. Только поэтому Пирло и дождался внезапного шанса.

Андреа Пирло, «Ювентус» Фото: Getty Images

Формула «не мешай» вообще не работает

Зинедин Зидан выиграл три Лиги чемпионов подряд, но долго оставался полуфизруком. Считалось, что Зизу брал чашки строго за счет уровня футболистов: якобы он всего лишь позволял им творить, а сам ничего не знал о тактике, статистике и физподготовке. Сейчас уже ясно, что это бред, причем репутацию фартовой посредственности уничтожил не только сам Зинедин (золото Ла Лиги и полуфинал ЛЧ без КриРо), но и Андреа Пирло.

У итальянца самый дорогой ростер в Серии А, самый крутой нападающий в основе и супертоповая оборона. Обойма «Интера» ненамного дешевле, чем у «Юве», но дальше – пропасть: все, с кем Пирло сейчас сражается за зону ЛЧ, укомплектованы гораздо слабее. Та же ситуация с «Порту»: «синьора» была очевиднейшим фаворитом, но покинула турнир после двух встреч с единственным клубом плей-офф из неэлитной лиги.

К сожалению для Пирло, в 2021 году игроки уже не могут сами организоваться и гасить всех подряд. Общий класс позволяет держаться где-то наверху, но это максимум: на дистанции тебя обойдут более тренерские команды. Характерно, что в последние месяцы «Ювентус» проиграл «Интеру», «Наполи» и «Аталанте». Ведь у прямых конкурентов есть коучи, а у «синьоры» – только фирменная борода.

Пирло не понимает, чего хочет

«Если будет какая-то искра, я стану тренером», – говорил Андреа в 2017 году. Позже он признался, что искра все же прилетела: Пирло прямо перед сном начал представлять, каких футболистов он бы взял в абстрактную полузащиту. Тогда мужчина решил, что созрел для тренерства, и вскоре получил лицензию.

Когда у Андреа спрашивали, как должна играть его команда, он рассказывал про контрпрессинг и объяснял, что успеха добиваются лишь те, кто быстро отбирает мяч. Ни в какие другие нюансы Пирло уже не углублялся, зато осенью 2020-го тактические гики радостно искали закономерности в игре «Юве». Кто-то находил схему 3-5-2 (как у сэнсея Андреа – Антонио Конте), кто-то радовался, что Роналду стал более командным футболистом, но правдивое впечатление было лишь одно: «синьора» играет как придется. Все это вылилось в бесцветные поражения от «Беневенто» и одно очко в двух матчах с «Фиорентиной». В тех встречах у «Юве» просто не пошло – ну, бывает.

Антонио Конте и Андреа Пирло на матче «Интер» – «Ювентус» Фото: Getty Images

Наверное, у Андреа имеется какой-то образ идеального футбола, но либо он совсем нечеткий, либо сезона не хватает даже на частичное внедрение гениальной системы Пирло. Правда, во второй сценарий верится с трудом.

Молодым тренерам не нужны топ-клубы

Когда кого-то вроде Зеедорфа, Лэмпарда, Анри или Пирло зовут коучем в родной клуб, легенды сразу соглашаются. Их можно понять: любому хочется проскочить несколько ступенек в тренерской эволюции, поскорее выбраться из дохлых лиг и сразу получить мощный состав.

Жизнь показывает, что такой путь неэффективен: на каждого Пепа или Зидана найдется минимум пять примеров, когда бывшая звезда чудовищно лажает. Самый главный вопрос: а что делать после изгнания? Тот же Зеедорф так и не обжился в профессии, Лэмпард пока что гуляет с собакой, Анри вернулся на ТВ, а Пирло явно займется виноделием.

Ранний опыт в топ-клубе не приносит практически никакой пользы – напротив, потом тебе не хочется работать в командах поменьше. Кто-то, как Пиппо Индзаги, переступает через гордость и идет к андердогам, а кто-то говорит себе «это не мое» и пересаживается на диван.

Но такого печального исхода можно избежать, если на переговорах с грандом честно сказать: «Я еще не готов». Да, есть вероятность, что подобного оффера больше не будет, но престижную должность нужно получать не за перфомансы на поле, а строго за тренерские ачивки. Именно этому учит история Пирло – великого полузащитника, который не смог выдержать паузу в самый решающий момент.

Чемпионат Италии Пирло уволят из «Юве» в случае поражения от «Удинезе» 27/04/2021 В 11:55