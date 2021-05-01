Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду хочет покинуть команду.

Как сообщает журналист Marca Хосе Феликс Диас, отношения туринского клуба и Криша переживают более чем деликатный момент. Плохие результаты, негативная экономическая ситуация и напряженные отношения в раздевалке заставили всех переосмыслить ситуацию. Португалец скучает по «Реалу» и старым товарищам. У Роналду хорошие отношения с Флорентино Пересом. Но возвращение в «Мадрид» невозможно.

Отмечается, что у Криштиану есть еще два варианта продолжения карьеры: «МЮ» и «ПСЖ». Агент игрока Жорже Мендеш состоит в прекрасных отношениях с руководством английского клуба, но, кажется, осуществить трансфер будет непросто. «Париж» интересен португальцу в контексте борьбы за победу в ЛЧ.

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На счету Криштиану 77 голов в 91 матче за «Ювентус» в чемпионате Италии, также он увеличил свой бомбардирский рекорд в ЛЧ до 134 мячей.

В Италии Роналду по два раза выиграл чемпионат и Суперкубок страны.

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