«Ювентус» лишился математических шансов на победу в чемпионате Италии.

В 34 туре Серии А лидирующий в таблице «Интер» обыграл «Кротоне» со счетом 2:0. Теперь в активе миланцев 82 очка – это означает, что «Ювентус», у которого 66 баллов и игра в запасе, потерял шансы догнать «Интер» за 4 тура до конца сезона. Арифметические шансы помешать «Интеру» выиграть скудетто сохраняет лишь «Аталанта».

Таким образом, прервалась фантастическая серия «Ювентуса» – туринцы были чемпионами 9 лет 108 месяцев 472 недели и 3282 дня.

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Серия «Ювентуса» стартовала в сезоне-2011/12.

Последним чемпионом до гегемонии туринцев был «Милан».

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