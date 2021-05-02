Ультрас «Милана» недовольны ситуацией с вратарем Джанлуиджи Доннаруммой, чей контракт истекает в конце сезона-2020/21.

Переговоры о продлении соглашения зашли в тупик – если ничего не изменится, в летнее трансферное окно 22-летний голкипер станет свободным агентом и сможет перейти в любой другой клуб бесплатно. Sky Sport Italia сообщает, что фанаты «россонери» прибыли на клубную базу и потребовали встречи с Доннаруммой.

Футболист вышел к болельщикам, и те поставили ему ультиматум: либо он продлевает контракт с «Миланом» на следующей неделе, либо не выходит на поле в матче следующего тура против «Ювентуса».

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Итальянские медиа называют «Юве» самым предпочтительным вариантом для трансфера Доннаруммы.

Джиджо – воспитанник «Милана», он дебютировал за основу в 2015 году в 16 лет.

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