Ультрас «Милана» недовольны ситуацией с вратарем Джанлуиджи Доннаруммой, чей контракт истекает в конце сезона-2020/21.
Переговоры о продлении соглашения зашли в тупик – если ничего не изменится, в летнее трансферное окно 22-летний голкипер станет свободным агентом и сможет перейти в любой другой клуб бесплатно. Sky Sport Italia сообщает, что фанаты «россонери» прибыли на клубную базу и потребовали встречи с Доннаруммой.
Футболист вышел к болельщикам, и те поставили ему ультиматум: либо он продлевает контракт с «Миланом» на следующей неделе, либо не выходит на поле в матче следующего тура против «Ювентуса».
Чемпионат Италии
Доннарумма воюет с «Миланом» из-за денег. Ему даже нашли замену
- Итальянские медиа называют «Юве» самым предпочтительным вариантом для трансфера Доннаруммы.
- Джиджо – воспитанник «Милана», он дебютировал за основу в 2015 году в 16 лет.
Чемпионат Италии
«Твоя мать – проститутка». Ребич жестко оскорбил судью
Чемпионат Италии
Райола снова воюет с «Миланом» из-за Доннаруммы. Агент отклонил контракт на 6 млн евро