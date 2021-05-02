Португальский тренер Жозе Моуринью признался, что согласится возглавить клуб-конкурент «Интера» по Серии А, несмотря на особенную связь с миланским клубом.

«Когда я ухожу из клуба, то рассказываю о нем только хорошее. Я не из тех, кто будет копаться в грязном белье. Я всегда стремлюсь к позитиву. «Интер»! Я выиграл все с «Интером». Есть особая привязанность. Но если однажды мне придется поехать в Италию, чтобы тренировать конкурирующий клуб, я не буду думать дважды. У меня профессиональный взгляд на вещи. Мне хорошо с собой, – заявил Жозе.

Моуринью – один из самых успешных тренеров в истории «Интера». Он принес миланцам требл в 2010 году и является последним иностранным коучем, выигравшим титул Серии А.

«Интер» 1 мая победил «Кротоне» и уже 2-го может взять первое скудетто за 11 лет, если «Аталанта» не обыграет «Сассуоло».

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