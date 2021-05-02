Миланский «Интер» впервые с 2010 года стал чемпионом Италии благодаря осечке «Аталанты».

В матче 34-го тура игравшая вдесятером с 20-й минуты команда из Бергамо не справилась с «Сауссоло», хотя и вела в счете (1:1). В результате «Аталанта» отпустила «Интер» на 13 очков, что сделало миланский клуб недосягаемым за 4 матча до финиша.

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В предыдущий раз «Интер» стал чемпионом Италии в сезоне-2009/10, когда оформил требл. На следующий сезон скудетто завоевал «Милан», а дальше наступила 9-летняя серия побед «Ювентуса».

«Нерадзурри» выиграли скудетто в 19-й раз, следующий титул принесет клубу вторую звезду над эмблемой.

«Аталанта» с 69 очками делит второе место с «Миланом» и опережает на 2 балла «Наполи».

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